TSF atinge novo máximo e mantém-se como a rádio com mais leitores e ouvintes no digital

A TSF manteve em outubro a preferência dos portugueses como a rádio com mais leitores e ouvintes do digital em Portugal. No décimo mês de 2022, mais de 1,6 milhões de pessoas acederam ao site da rádio. É o melhor resultado do ano, colocando a TSF no 11.º lugar do Ranking netAudience, uma subida de quatro posições face ao mês anterior.

O Global Media Group (GMG), do qual faz parte a TSF, surge nos dados da Marktest com mais de 4,4 milhões de visitantes, o que também representa uma melhoria face ao mês de setembro. Apenas a rede Nónio - que agrega vários meios de comunicação de diferentes grupos - conseguiu mais, com 5,4 milhões de visitantes.

O Jornal de Notícias, também da Global Media, foi em outubro o jornal mais visitado online, com 3,1 milhões de pessoas alcançadas. Fica uma posição acima do Correio da Manhã, num ranking absoluto que é liderado pela TVI, perseguida pela televisão concorrente SIC.

Na nona posição surge o Diário de Notícias, com 2,1 milhões de pessoas alcançadas.

Segue-se o jornal O Jogo, na décima posição, com 1,7 milhões de leitores online - uma subida -, superiorizando-se às marcas Record e Mais Futebol e conseguindo também a melhor marca do ano.

O Dinheiro Vivo, marca de informação económica do GMG, surge no 12.º lugar, com 1,5 milhões de leitores, registando também um máximo anual.

Também do GMG, a Men's Health (24.ª), regista uma subida ao reunir mais de 800 mil leitores online, e a Women's Health é 37.ª, com pouco mais de 278 mil.

No setor automóvel, o ​​​​​​​Motor24 chegou a 361 mil pessoas e subiu à 34.ª posição.