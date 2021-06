TSF é a rádio de notícias em que os portugueses mais confiam

TSF © Gerardo Santos/Global Imagens

A edição deste ano do Reuters Digital News Report revela que a TSF é a rádio de notícias que mais confiança reúne junto dos ouvintes e leitores. Ao todo, 74% dos portugueses afirmaram depositar confiança na informação veiculada pela TSF.

Reuters Digital News Report © Reuters Digital News Report

No mesmo grupo (Global Media Group), o Jornal de Notícias revelou ser a publicação em papel mais confiável, com 79% dos votos. De uma forma geral, os dados mostram que a RTP lidera, com 81%, seguida da SIC Notícias, com 80%. O Reuters Digital News Report faz ainda destaque do retorno ao formato diário do jornal Diário de Notícias, também pertencente ao grupo que engloba a TSF.

O relatório salienta que a confiança na informação em Portugal sofreu um aumento em cinco pontos percentuais em comparação com 2020, para 61%. Portugal posiciona-se assim acima da média dos 46 países analisados.