TSF é a rádio de notícias em que os portugueses mais confiam

A TSF é, pelo terceiro ano consecutivo, a rádio de notícias que mais confiança reúne junto dos ouvintes e leitores, segundo a edição deste ano do Reuters Digital News Report, divulgado esta quarta-feira.

Além disso, é TSF é o oitavo meio de comunicação nacional em que os portugueses mais confiam. Ao todo, 72% dos inquiridos afirmaram depositar confiança na informação veiculada pela TSF.

No mesmo grupo (Global Media Group), o Jornal de Notícias revelou ser a publicação em papel mais confiável, com 76% dos votos. De uma forma geral, os dados mostram que a RTP lidera, com 78%, seguida da SIC Notícias, com 78%.

A confiança na informação mantém-se elevada em Portugal (61%, a mesma percentagem que no ano passado), revela o relatório, acima da média global -- é o segundo país em que os cidadãos mais confiam nas notícias entre os 46 mercados.

Contudo, apenas um terço dos inquiridos acredita que os media portugueses não são independentes de influências externas, sejam políticas ou comerciais.

Cerca de 71% dos inquiridos mostraram-se preocupados com as fake news e informações falsas online, sendo a Covid-19 o tópico que mais motiva desinformação.

O estudo Reuters Digital News Report 2022 é realizado pelo Reuters Institute for the Study of Journalism e em Portugal coordenado pelo Observatório da Comunicação (OberCom). A pesquisa foi levada a cabo em 46 países e o tamanho total da amostra foi de mais de 80 mil adultos (cerca de 2.000 por país), tendo o trabalho de campo sido realizado entre 29 de março e 7 de abril deste ano.