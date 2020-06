TSF é a rádio em quem os portugueses mais confiam

A TSF é a rádio de informação mais ouvida em Portugal © Leonardo Negrão/Global Imagens

O novo coronavírus obrigou o país a confinar-se e a mudar os seus hábitos de consumo a vários níveis, mas nos primeiros meses do ano, ainda num contexto pré-pandemia, a TSF foi a rádio de informação mais ouvida em Portugal, segundo os resultados do Reuters Digital News Report 2020.

O inquérito, aplicado entre 14 de janeiro e 17 de fevereiro, mostrou que 15,1% dos portugueses optaram pela TSF, a que se segue a Renascença e a Antena 1, com 8,8% das preferências.

No entanto, apesar de o impacto da crise pandémica no setor da rádio ter sido significativo, com os portugueses a circularem menos de carro e, por isso, a ouvirem menos rádio durante as deslocações, principalmente de manhã e ao final do dia, o OberCom (Observatório da Comunicação) aponta a rádio como um dos setores que terá sido menos afetado, quando comparado à televisão e à imprensa.

"A resiliência da rádio, como meio de comunicação informativo e de entretenimento, é motivada por uma adaptação forçada às novas dinâmicas comunicacionais que, em virtude da ausência de um ecrã para a voz, forçaram esta indústria a empreender esforços de mudança antes da televisão ou imprensa", pode ler-se no relatório.

No que toca à confiança, a TSF é também a marca, entre as rádios informativas, em que os portugueses mais confiam, com 73,5%, seguida da Renascença com 73% e Antena 1, com 70,3%.

Na internet, a que mais de metade dos portugueses acede mais de dez vezes por dia, o site da TSF também é o mais visitado entre as rádios de informação e o smartphone é, de longe, o dispositivo mais utilizado para ler notícias.