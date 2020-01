TSF é Escolha do Consumidor 2020

© Global Imagens (arquivo)

A TSF foi novamente a preferida dos consumidores na categoria de Rádio de Informação.

Na 8.ª edição do prémio Escolha do Consumidor, o maior projeto de avaliação de marcas em Portugal, a TSF superou a Antena 1 e Renascença e foi eleita melhor rádio de notícias.

Também as publicações da Global Media Group Men"s Health e Notícias Magazine foram premiadas pelos consumidores nas categorias Imprensa Lifestyle Masculina e Imprensa de Lazer, respetivamente.

O prémio Escolha do Consumidor distinguiu este ano 154 marcas com base em 132.952 avaliações de diferentes setores feitas por 20 mil consumidores.

As marcas foram premiadas com base na sua performance em 2019, através de um processo que envolve a identificação dos atributos mais importantes para os consumidores e uma avaliação efetiva das marcas de cada categoria, permitindo aferir quais as que apresentam maiores níveis de satisfação e intenção de compra ou recomendação.