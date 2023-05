TSF em Estrasburgo no dia da Europa, Putin celebra dia da Vitória e outros destaques

As celebrações do dia da Vitória em Moscovo © Dmitry Astakhov/EPA

Assinala-se esta terça-feira o Dia da Europa e a TSF esteve nos estúdios do Parlamento Europeu, em Estrasburgo. Durante a manhã informativa da TSF ouviram-se todas as forças políticas presentes no centro da democracia europeia, numa altura em que falta menos de um ano para as eleições europeias e o presente enfrenta vários desafios.

O eurodeputado do PSD, Paulo Ranger, considerou que a Covid-19 e a guerra na Ucrânia acabaram por reforçar a União Europeia e falou num alargamento "inevitável".

A eurodeputada do PCP, Sandra Pereira, mostrou-se preocupada a crise na habitação, sublinhando que é uma situação ""transversal a toda a Europa".

Também Marisa Matias, do Bloco de Esquerda, referiu o aumento das taxas de juro e uma atual "crise inflacionária enorme" na União Europeia. No entanto, recordou que nem todos os países sã afetados da mesma forma e apelou a uma "verdadeira política de cooperação, entre iguais".

Na manhã TSF foi possível ainda ouvir Nuno Melo, eurodeputado do CDS, Pedro Silva e Pedro Marques, eurodeputados do PS.

"O pior sinal no projeto europeu é a ascensão dos extremismos", afirmou Nuno Melo. Os socialistas também falaram sobre esta questão, reconhecendo que a emergência da extrema-direita é "muito danosa para a Europa" (Pedro Marques) e sublinhando a importância das pessoas compreenderem que "estamos sempre o melhor dentro da Europa do que fora dela" (Pedro Silva).

O eurodeputado do PS, José Manuel Fernandes defende que "a União Europeia precisava de líderes em vez de governantes".

As eleições europeias estão previstas para 9 de julho do próximo ano. Os portugueses vão poder votar em mobilidade e uma semana mais cedo do que o resto da Europa.

Na Rússia celebra-se o Dia da Vitória. O Presidente russo, Vladimir Putin, disse que foi desencadeada contra a Rússia uma autêntica guerra garantindo a vitória e acusando o "ocidente" de ser a causa da divisão, dos conflitos e das revoluções no mundo.

Na mesma altura em que decorre o tradicional desfile de 9 de maio, o Grupo Wagner revelou que "hoje, uma das unidades do Ministério da Defesa (Rússia) fugiu de um dos flancos" e abandonam posições em Bakhmut.

Para o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não há "qualquer possibilidade de se obter imediatamente (...) um cessar-fogo abrangente" da guerra na Ucrânia.

O ministro da Educação anunciou que a portaria das vagas para a vinculação de mais de 10 mil professores será publicada até ao final do dia e o concurso deverá arrancar na quarta-feira, após a promulgação do diploma.