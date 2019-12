TSF regista a maior audiência dos últimos três anos

TSF - Rádio Notícias © Joana Baptista

Por TSF 20 Dezembro, 2019 • 22:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Num ano particularmente difícil para todo o setor da comunicação social em geral, os números mostram que há cada vez mais ouvintes a sintonizar a TSF. Em dezembro, as audiências de rádio relativos à quinta vaga de 2019, dão à TSF um share de 3,5%, que corresponde a cerca de 300 mil ouvintes. É o melhor resultado dos últimos três anos, numa tendência de crescimento que começou há precisamente um ano.

A TSF foi a única rádio exclusivamente de informação que cresceu nas audiências entre novembro e dezembro, subindo três décimas face aos dois meses anteriores e seis décimas em relação ao período homólogo, sendo agora a sétima estação de rádio mais ouvida em Portugal. Isto num contexto grandes dificuldades no setor e de maior concorrência, com o aparecimento de novos players. Nesta vaga de dezembro, registou-se ainda uma subida do número de ouvintes no total de rádio em Portugal.

TSF sobe também no digital

Para além do crescimento no mercado rádio, a TSF está também a subir no digital. Em novembro, o site da TSF ganhou uma posição no ranking netAudience da Marketest, ocupando agora a 18ª posição com mais de um milhão e 30 mil visitantes únicos. O site da TSF é, de longe, o mais visitado de todos as rádios portuguesas.

O relatório da Reuters Institute Digital News Report de 2019 - divulgado a semana passada - , mostra que a TSF é uma das rádios com maior equilíbrio entre audiências online e tradicional. No mesmo relatório, a TSF é, entre as rádios de informação, a marca líder na utilização de fontes tradicionais e de online.