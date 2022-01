TSF volta a ser a Escolha do Consumidor como rádio de informação

© TSF

O diretor-adjunto, Ricardo Alexandre, recebeu, em representação da TSF, o prémio Escolha do Consumidor 2021, na categoria rádio de informação.

Este é já o oitavo ano em que a rádio é distinguida naquele que é o maior projecto de avaliação de marcas em Portugal.

"Uma honra, um orgulho e uma responsabilidade acrescida", foram as palavras do diretor-adjunto da TSF, que fez questão de lembrar que o prémio é o reconhecimento de toda a redação: "É um prémio dos jornalistas, dos técnicos, dos animadores, do apoio administrativo, das áreas técnica, comercial, de marketing, todos os que contribuem para fazer a TSF todos os dias, todos os anos".

A escolha do consumidor tem por base a média da avaliação de diferentes critérios de satisfação A TSF alcançou uma média de 43,21% nesta décima edição do prémio, em que foram avaliadas mais de 930 marcas, de vários setores de atividade.

No total, o grupo Global Media arrecadou quatro distinções. As publicações Men's Health, Notícias Magazine e Evasões foram também premiadas.