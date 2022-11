Tudo em aberto nas intercalares norte-americanas, IL deixa Constitucional "perplexo" e outros destaques TSF

© Caroline Brehman/EPA

A TSF está a acompanhar esta quarta-feira o essencial das eleições intercalares que determinarão qual o partido que controlará o Congresso nos dois últimos anos do mandato do Presidente Joe Biden.

Também a votos - além dos 435 lugares na Câmara dos Representantes e 35 lugares no Senado - estão vários referendos a medidas sobre questões-chave, como aborto e drogas leves.

O democrata John Fetterman venceu a corrida eleitoral na Pensilvânia para o senado dos EUA, vencendo um lugar ocupado pelos republicanos e dando aos democratas a esperança de manter o controlo da câmara alta do Congresso.

Também mais de 130 candidatos que negaram ou questionaram os resultados das eleições presidenciais de 2020 foram eleitos para o Congresso dos Estados Unidos ou para cargos de governos estaduais.

O Presidente do Tribunal Constitucional manifesta "perplexidade" por ter recebido requerimento apresentado pela Iniciativa Liberal a propósito da Entidade da Transparência com perguntas que "lembram um controlo de intendência (...) impróprio". Partido "dispensa lições sobre separação de poderes" e aponta "notório desconforto dos juízes do TC com o salutar escrutínio democrático".

O dirigente do PSD Rodrigo Gonçalves pediu esta terça-feira a suspensão imediata do exercício de funções de vogal da direção do PSD para evitar "qualquer perturbação partidária" e "apesar de não ter sido constituído arguido em nenhum processo".

O Instituto Nacional de Estatística anunciou, esta quarta-feira, que a taxa de desemprego em Portugal aumentou para 5,8% no terceiro trimestre de 2022.

"Que esta presa arranque os piolhos do cabelo e da barba." É esta a frase que foi encontrada num pente de marfim, na cidade de Laquis. As análises concluíram que a escrita gravada no pente era de origem cananeia, o alfabeto mais antigo, inventado há cerca de 3800 anos.

Foram descobertas nas ruínas das antigas termas de San Casciano dei Bagni 24 estátuas de bronze excecionalmente bem preservadas. Veja as imagens: