Tudo o que define a Ómicron, Rendeiro vai continuar detido e outros destaques TSF

A ministra da Saúde, Marta Temido © Lusa

Por TSF 17 Dezembro, 2021 • 13:24 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Durante a conferência da ministra da Saúde, Marta Temido, o epidemiologista do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), João Paulo Gomes, explicou que a variante Ómicron parece infetar melhor pessoas que já tenham anticorpos contra o SARS-CoV-2, devido às mutações que apresenta.

A ministra da Saúde, por sua vez, referiu que a curva da Ómicron é "quase um arranha-céus". Marta Temido referiu que a estimativa da presença da variante revela que a prevalência "ronda já os 20%", podendo "chegar a 50% na semana do Natal e a 80% na semana da final do ano".

A manhã desta sexta-feira ficou marcada pela confirmação de que o ex-banqueiro português João Rendeiro vai continuar detido depois de o juiz que preside à audiência que está a decorrer no Tribunal de Verulam, na África do Sul, ter recusado o pedido de fiança apresentado pela defesa.

Pedro Calado lidera a lista de Luís Montenegro ao Conselho Nacional do PSD e admite fusão com Pinto Luz. Em declarações à TSF, o autarca do Funchal mostra-se "satisfeito" com o convite feito por Montenegro para uma lista que diz ser feita de "pessoas competentes". Já Miguel Pinto Luz confirmou, também na TSF, que vai liderar uma outra candidatura ao Conselho Nacional do PSD. Duarte Marques revela à TSF que está em elaboração uma outra lista.

No Fórum TSF, a diretora-geral da Saúde, recomenda a divisão das festas em grupos mais pequenos e mesas diferentes, o uso de máscara, o distanciamento, a higienização das mãos e a ventilação dos espaços. Mesmo com o frio do inverno, Graça Freitas explica que é possível abrir as janelas para fazer o ar circular. "Na DGS estamos todos de cachecol e sobretudo. É o novo código de vestimenta", referiu.

Nova sondagem da Aximage para TSF-JN-DN: 51% dos inquiridos acreditam que António Costa seria melhor primeiro-ministro, Rui Rio fica com cerca de metade das opiniões. E 25% escolhem o líder do PSD e outros 25% não expressam opinião.

No programa Em Alta Voz, da TSF e DN, Constantino Sakellarides, médico, professor e antigo diretor-geral da Saúde, diz continuar, aos 81 anos, a pensar o Serviço Nacional de Saúde. Para o especialista, o modelo de governação tem de ser profundamente alterado, porque é o mesmo há 40 anos. Sakellarides considera que o sistema precisa de inteligência, estratégia e análise permanente.