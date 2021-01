Tudo o que fica fechado no novo confinamento

Um estafeta entrega de motocicleta uma refeição em casa de um cliente © Mário Cruz/Lusa

Não são surpresas (alguns encerramentos prolongam-se desde o início da pandemia), mas o Decreto do Governo para o novo estado de emergência que começa na próxima sexta-feira volta a fechar inúmeros espaços de comércio ou lazer.

O Decreto lido pela TSF explica que na área das atividades recreativas, de lazer e diversão, continuam fechadas as discotecas, bares e salões de dança ou de festa; circos; parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças; mas também os jardins zoológicos, bem como quaisquer locais fechados destinados a práticas desportivas de lazer.

Na cultura e arte, ficam fechados todos os auditórios ("salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do Presidente da República"), cinemas, teatros e salas de concertos, além de museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros interpretativos, grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de conservação e segurança.

Bibliotecas e arquivos têm o mesmo destino de encerramento, tal como praças, locais e instalações tauromáquicas; galerias de arte e salas de exposições; pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos (de novo, "salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do Presidente da República").

Nota ainda para o fecho das escolas de línguas e escolas de condução, sem prejuízo da realização de provas e exames, e centros de explicações.

No desporto, apenas é permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público e no cumprimento das orientações da DGS, sendo estas as exceções previstas ao encerramento das instalações desportivas.

Também as pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e similares têm de ser fechadas, salvo atividades em contexto de treino, tal como as provas e exibições náuticas ou aeronáuticas, bem como desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

Nota ainda para os casinos; estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares; equipamentos de diversão e similares; salões de jogos e salões recreativos.

Na restauração, tudo fecha (restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins), "salvo para efeitos de entrega ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (takeaway)".

Finalmente, nota para o fecho de bares e afins; bares e restaurantes de hotel, salvo para entrega nos quartos dos hóspedes (room service) ou para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta dos hotéis (takeaway); e as esplanadas.

Sem surpresa, termas e spas ou estabelecimentos afins também têm ordem de encerramento.

