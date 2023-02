Tudo o que se sabe sobre habitação, 15 inquéritos sobre abusos sexuais na igreja e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa (ao centro), acompanhado pela ministra da Habitação, Marina Gonçalves, e pelo ministro das Finanças, Fernando Medina © António Cotrim/Lusa

Arrendamento forçado para imóveis devolutos cujos proprietários violem o "dever de utilização do imóvel" e exceções para a suspensão das licenças de Alojamento Local sem concelhos definidos, nem forma de os definir. O Governo publicou um documento de perguntas e respostas sobre as medidas para a habitação, mas ainda há perguntas por responder.

O Ministério Público abriu 15 inquéritos na sequência das 25 participações remetidas pela comissão independente que estudou os abusos sexuais na igreja católica, confirmou esta quarta-feira a Procuradoria-Geral da República (PGR), que também recebeu quatro denúncias do Patriarcado de Lisboa.

Na área da educação, os professores continuam a protestar. Pelo menos cinco professores pediram "justiça" pela profissão durante a intervenção de uma deputada socialista, no debate sobre educação marcado pelo PSD.

As temperaturas vão descer, com mínimas abaixo da média para a época do ano. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um aviso à população devido ao frio, chuva e vento forte, com possibilidade de queda de ramos ou árvores.

O Presidente da República considerou importante que os portugueses "percebam todos os passos que foram dados na TAP", recordando que "muito dinheiro dos seus bolsos foi metido" na companhia aérea.

Em França, uma professora de espanhol morreu após ter sido esfaqueada por um aluno na escola de Saint-Thomas-d'Aquin, em Saint-Jean-de-Luz. O ataque foi considerado um assassinato, confirmou o procurador local, Jerome Bourrier.

Têm chegado à associação de defesa do consumidor queixas de pessoas "indignadas" com a mudança das regras no serviço de streaming, mas só há duas alternativas: pagar ou cancelar. A Netflix proíbe a partilha de passwords entre utilizadores que não residam na mesma morada que o titular da subscrição.

Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica, foi condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção no julgamento do processo E-toupeira, adiantou a defesa do antigo dirigente dos encarnados, que já prometeu recorrer.

Uma investigação da Procuradoria-Geral Europeia desmantelou uma rede responsável por uma fraude no IVA no valor de 25 milhões de euros, detendo 17 pessoas numa operação conjunta em oito países, incluindo Portugal, adiantou esta quarta-feira o organismo europeu.