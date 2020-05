Tudo o que tem de fazer quando for ao ginásio a partir da próxima semana

Para ir ao ginásio já não basta levar apenas o equipamento, toalha e garrafa de água © Manuel Bruque/EPA

Com a batalha contra a pandemia do novo coronavírus ainda longe de estar vencida, Portugal entra, na próxima semana, na terceira fase de desconfinamento e os ginásios vão poder abrir portas. No entanto, para garantir a segurança de clientes e funcionários, a Direção-Geral da Saúde publicou uma série de procedimentos que todos devem cumprir.

Para ir ao ginásio já não basta levar apenas o equipamento, toalha e garrafa de água. Tanto quem os frequenta como quem lá trabalha tem de cumprir as regras de etiqueta respiratória e de higiene, lavando as mãos corretamente e utilizando os dispensadores de álcool gel que vão estar disponíveis junto às receções, entradas e saídas das casas de banho e espaços de atividade ou lazer. Mas há mais.

"As aulas e treinos devem ser marcados preferencialmente online. O uso de máscaras é obrigatório para funcionários, exceto durante as aulas que impliquem a realização de exercício físico. Já os utilizadores devem usar à entrada e saída das instalações, sendo dispensado o uso durante a realização de exercício físico", pode ler-se na orientação para espaços de lazer, atividade física e desporto publicada pela Direção-Geral da Saúde.

As mãos devem ser sempre desinfetadas à entrada e saída dos diferentes espaços e assim que se vai utilizar ou abandonar um novo equipamento. Os acessos a todas as partes do ginásio também devem ser controlados para evitar aglomerados e, se possível, ter os lugares de cada pessoa marcados no chão, para garantir o distanciamento.

"Quanto às aulas de grupo deve ser reduzido o número de participantes de forma a garantir o distanciamento físico de pelo menos três metros entre praticantes, tendo em conta a disposição e movimentos das pessoas ao longo das sessões. Recomenda-se a não retoma de sessões de grupo dedicadas a grávidas, idosos, ou pessoas com doenças crónicas, pelo risco acrescido que estas populações parecem apresentar. Entre sessões, os espaços devem ser ventilados durante pelo menos 20 minutos, bem como a limpeza e higienização dos espaços e equipamentos utilizados entre sessões", recomenda a DGS.

As piscinas, por sua vez, devem ser limpas e desinfetadas através da substituição e cloragem da água, que deve ser testada regularmente.

Caso os treinos sejam feitos ao ar livre, os espaços escolhidos devem ter pouca movimentação de pessoas e garantir o distanciamento físico de pelo menos três metros entre os participantes.