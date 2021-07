Tudo sobre a detenção de Luís Filipe Vieira, as reações e outros destaques TSF

© Álvaro Isidoro / Global Imagens

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi esta quarta-feira vacinado no âmbito de uma investigação a negócios de mais de 100 milhões de euros que terão lesado o Estado. Vieira foi alvo de buscas por suspeitas de crimes de burla qualificada ao fundo de resolução bancária, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, tal como o empresário José António Santos, conhecido por "O Rei dos Frangos".

A direção encarnada já garantiu estar determinada em defender o clube e a SAD adianta que as funções de Luís Filipe Vieira vão ser garantidas de acordo pelos estatutos.

As várias reações apontam para a necessidade de realizar eleições antecipadas no clube e, na TSF, António Simões recordou até um episódio vivido com José Manuel Capristano. Já os partidos querem ver a justiça a atuar com rapidez.

Quem se viu apanhado no meio de toda a situação foram os donos das churrasqueiras "Rei dos Frangos" que, em comunicado, esclareceram que o empresário detido é apenas um fornecedor. E ainda acrescentam: "Os nossos gerentes até são simpatizantes do Sporting."

As temperaturas em Portugal vão continuar a subir até ao fim de semana. O IPMA fala de um "episódio de tempo quente" que deve começar na sexta-feira e estender-se até domingo.

A Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP) alerta para a urgência de conhecer as conclusões da investigação ao acidente com o carro do Ministro da Administração Interna que vitimou um trabalhador, na A6, perto de Évora, a 18 de junho.

O Governo justifica o maior número de portugueses sem médico de família desde há cinco anos com a Covid-19 e as reformas.

Os maiores de 25 anos já podem, desde esta quarta-feira, autoagendar a vacinação contra a Covid-19.

O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, não assume qualquer responsabilidade política na venda de barragens da EDP à Engie e acusa alguns partidos de tentarem condicionar a investigação da AT.