Tudo sobre o Orçamento do Estado, professor do Porto demitido após comentários xenófobos e outros destaques TSF

Dia preenchido para Fernando Medina. O novo ministro das Finanças entregou e apresentou a proposta de Orçamento do Estado para 2022 esta quarta-feira. Do aumento das penões aos escalões do IRS, conheça tudo sobre o Orçamento, leia-o na íntegra e veja a reação dos partidos.

A marcar esta quarta-feira, o professor de economia da Universidade do Porto que foi alvo de 129 denúncias de incitação ao ódio e à violência, sobretudo contra mulheres, ciganos e imigrantes foi demitido. A Federação Académica do Porto considera que a demissão "encoraja outras vítimas" a denunciar situações.

Nos Estados Unidos, foi detido o suspeito do ataque que provocou dezenas de feridos no metro de Nova Iorque. A polícia da cidade norte-americana informa que o detido tem 62 anos e tem vários registos no cadastro e mandados de detenção em vários estados, como o Wiscosin, Nova Jérsia e Nova Iorque.

O Airbus A320-200 da TAP que na sexta-feira falhou a aterragem em Copenhaga pode ter tido uma falha no motor. A investigação ainda decorre na Dinamarca.

O Presidente da Ucrânia vai participar na sessão de 21 de abril da Assembleia da República. Volodymyr Zelensky fala aos portugueses a partir das 15h00, numa data que foi articulada por Marcelo Rebelo de Sousa.

No palco da guerra, o enviado especial da TSF à Ucrânia, Rui Polónio, falou com Serghiv, um polícia de serviço no posto de controlo à entrada de Mykolaiv que estudou em Portugal quando era criança.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, alertou esta quarta-feira para a "transmissibilidade muito elevada" da Covid-19 em Portugal. A DGS pede aos portugueses que reforcem as medidas de proteção contra o coronavírus durante a época da Páscoa.

