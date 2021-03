Tudo sobre o plano de desconfinamento e outros destaques TSF

© Carlos Costa/AFP

É a "conta-gotas" que Portugal vai desconfinar. O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quinta-feira todos os passos do plano elaborado pelo Governo, com destaque para a reabertura das creches, jardins-de-infância e escolas do 1.ª ciclo já na segunda-feira. Todas as datas estão aqui:

A 5 de abril reabrem as escolas para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos. Os ensinos secundário e superior terão de esperar até 19 de abril.

Mas nem tudo vai regressar neste ano letivo. As provas de aferição e os exames do 9.º ano já ficaram pelo caminho.

Já na segunda-feira abrem também os barbeiros, cabeleireiros e manicuras, mas também as livrarias. De regresso está, também, a venda ao postigo.

Até à Páscoa ainda há que respeitar o dever geral de confinamento, com um aperto de regras pelo caminho: na semana anterior à festa vai ser proibido circular entre concelhos.

Em suma, está tudo detalhado no comunicado produzido pelo próprio Conselho de Ministros e que pode ser lido na íntegra aqui:

A vacina da AstraZeneca tem feito soar alarmes em alguns países depois de alguns casos de tromboembolias. A Agência Europeia do Medicamento afirma que não há provas de um aumento do risco de coagulação do sangue, pelo que o Infarmed não mudou as recomendações de uso da vacina.