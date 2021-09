Turismo algarvio tenta regressar aos números dourados de 2019

© DR

No aeroporto de Faro já se veem grupos de golfistas a chegarem com os seus sacos às costas. A segunda quinzena de setembro marca o início da época de golfe, um mercado que dá ao setor do turismo um fôlego para se manter durante o inverno.

O presidente da Associação Regional de Golfe do Sul adianta que as perspetivas apontam para um retomar dos números de 2019.

"Temos boas perspetivas e muitas reservas para os campos de golfe." No entanto ressalva que "ainda não há pagamentos nenhuns por isso estas pessoas ainda podem cancelar", afirma José Matias.

O Reino Unido e a Irlanda em conjunto representam cerca de 73% das voltas de golfe numa região que tem mais de 40 campos. O Algarve contribui com mais de um milhão de voltas, o que significa 70% do setor do golfe a nível nacional. É sabido também que, habitualmente, os turistas que chegam para jogar golfe têm maior poder de compra. "No Algarve não estou a ver outra atividade no inverno que consiga movimentar tanto negócio", diz José Matias. "São os rent-a-cars, os transferes, os restaurantes, os bares e, claro, a hotelaria."

O presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve lembra também que em meados de outubro os ingleses fazem uma pausa no calendário escolar e procuram habitualmente o Algarve para passar as férias com os filhos. Durante os meses da chamada época baixa há outras provas em carteira que podem trazer turistas à região. "Temos o Moto GP em novembro com o nosso Miguel Oliveira a correr no Algarve e o Masters de Portugal em Golfe, por isso temos a ambição de alargar a procura externa", revela João Fernandes.

O presidente da ERTA faz também um balanço positivo do verão, apesar das contingências verificadas com a pandemia. "Tivemos cerca de 51% de taxas de ocupação em julho e 76% em agosto." "É um sinal positivo para uma retoma que se espera venha a consolidar-se em abril do próximo ano", conclui.