Turismo do Algarve: "Temos notícias realmente contraditórias no espaço europeu"

© AFP

O presidente do Turismo do Algarve diz que o setor está a viver de notícias que chegam diariamente e alteram tudo, mas sendo o Reino Unido o maior mercado emissor de turistas para a região considera que considera que o anúncio do governo britânico é uma boa notícia.

"Temos notícias realmente contraditórias no espaço europeu. Ontem da Holanda com restrições para Portugal e, em concreto, para algumas regiões incluindo o Algarve. Hoje da França ao desaconselharem viagens, mas depois temos o nosso principal mercado externo a antecipar até a possibilidade de viajar já a partir do dia 16 de julho para pessoas que têm a vacinação completa", sustenta João Fernandes.

O presidente do Turismo do Algarve diz que assim que os britânicos souberam da notícia começou a aumentar o interesse dos operadores turísticos para viajarem para Portugal.