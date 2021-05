Turistas no Algarve vão poder fazer testes à Covid-19 sem sair do hotel

© Pixabay

Por Maria Augusta Casaca com Cristina Lai Men e Sara Beatriz Monteiro 17 Maio, 2021 • 09:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Muitos turistas que começam esta segunda-feira a chegar ao Algarve vão poder fazer testes à Covid-19 sem sair do hotel. A possibilidade está prevista num acordo que foi articulado entre a Associação de Turismo do Algarve e as autoridades de saúde.

Com a abertura das ligações aéreas à maioria dos turistas europeus, chegam esta segunda-feira ao aeroporto de Faro, 25 voos, 17 deles com origem no Reino Unido. Ao todo, esperam-se mais de sete mil pessoas.

Ouvido em directo na manhã TSF, o presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes, garante que houve um reforço do Serviço de estrangeiros e fronteiras, para receber os turistas que vão chegar ao Algarve.

Ouça a entrevista completa a João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve 00:00 00:00

"A informação que temos é de que, realmente, o SEF foi reforçado com novos inspetores e que tem uma organização bem concertada, seja com o aeroporto seja com a PSP, que foi também alocada a este processo para podermos ter a robustez do acompanhamento neste controlo de fronteira. Felizmente, a informação que recolhemos junto destas entidades é que está tudo preparado para receber com fluidez, sem problemas à chegada", sustenta.

No regresso, estes turistas vão ter de apresentar um teste negativo à Covid-19. João Fernandes adianta que também essa questão foi acautelada: "Nós articulamos com a Administração Regional de Saúde para fazer o levantamento bastante exaustivo dos pontos de testagem na região. Foi-nos enviado pelas autoridades de saúde regionais mais de 126 pontos onde é possível fazer esses testes. Temos articulado também com o alojamento turístico para que façam acordos com os laboratórios - e muitos já têm esses acordos implementados - para que o turista, mesmo sem sair do alojamento, possa fazer a colheita e o teste no seu local de descanso."

Com um sorriso rasgado, visível apesar da máscara, o presidente da Associação de Turismo do Algarve vai receber os turistas que chegam ao aeroporto de Faro esta manhã, com duas ofertas: máscaras e "guias para visitar a região".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19