Ucrânia e Moldova mais perto da UE, o alerta de Marcelo para o verão e outros destaques TSF

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

António Costa mostrou-se satisfeito a aprovação do estatuto, mas lembrou que o processo de adesão da Ucrânia e Moldova à União Europeia não vai ser breve, uma vez que não se trata de uma "corrida de curta distância". Só assim se evitarão decisões precipitadas.

No Porto para celebrar o São João, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou-se "muito feliz" com a decisão europeia e argumentou que fica demonstrado que se um país quer ser europeu, pode escolher sê-lo de forma "livre e soberana".

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por sua vez, assinalou como um momento "único e histórico" a decisão do Conselho Europeu de atribuir à Ucrânia o estatuto de candidata à União Europeia.

Já o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que "é um momento histórico", parabenizando Volodymyr Zelensky e Maia Sandu, chefes de Estado dos países. A Geórgia recebeu também o reconhecimento da sua "perspetiva europeia", obtendo o país o estatuto de candidato "assim que as prioridades pendentes forem abordadas".

Depois de Graça Freitas já ter dito, esta quarta-feira, que "a pior coisa que nos pode acontecer é adoecer em agosto", um mês que "não é bom para ter acidentes ou doenças", Marcelo Rebelo de Sousa seguiu hoje a mesma linha e afirmou que cada um "fará o esforço para não estar doente" durante o verão. Se é evidente? O chefe de Estado admite que sim, mas também assinala que os responsáveis políticos "podem recordar evidências" aos portugueses.

O Governo confirmou a prorrogação das medidas de apoio às famílias para combater o aumento do preço dos alimentos provocado pelo conflito na Ucrânia. Marcelo não se mostrou surpreendido: se continua a guerra, devem continuar os apoios.

Os pilotos da TAP cancelaram o plenário marcado para esta sexta-feira, mas prometem levar o assunto à justiça. À saída de uma reunião com o ministro Pedro Nuno Santos, o presidente do sindicato deixou no ar a possibilidade de uma greve neste verão.

O laboratório dinamarquês Bavarian Nordic está a braços com um aumento considerável do número de encomendas de vacinas contra a varíola dos macacos. Os responsáveis acreditam que vão conseguir dar resposta aos pedidos.

A mãe da criança de três anos que morreu em Setúbal terá sido "ardilosamente enganada" e levada a entregar a filha por conta de uma dívida de 400 euros.

O líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, garante que "há sempre abertura" para dialogar sobre a saúde. O comentário surge depois de Ricardo Baptista Leite, do PSD, ter garantido que o seu partido "está disponível para ajudar o Governo" se o executivo quiser sentar-se à mesa, algo que "até hoje não aconteceu".

Nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal anulou uma lei que de Nova Iorque que exigia a demonstração de uma necessidade específica por parte de quem procurasse obter uma licença para porte de arma em público.