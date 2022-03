"Ucrânia não vai cumprir ultimato", Costa faz últimos convites e outros destaques TSF

Volodymyr Zelensky © Presidência da Ucrânia/AFP

A mensagem do Presidente ucraniano está dada: o país não vai cumprir o ultimato russo. "Precisam de nos matar a todos, aí o ultimato russo será executado automaticamente", disse Zelensky ao jornal ucraniano Suspilne. A Rússia quer a rendição de Kharkiv, Mariupol e Kiev.

A poucos dias de ser conhecida a composição do novo Governo, António Costa está a ultimar os convites para formar os novos ministérios de forma a entregar ao Presidente da República, na próxima quarta-feira, a lista de nomes. Depois, reúne-se com a bancada parlamentar do PS com dois pontos para abordar.

O agente da PSP que estava em coma desde sábado morreu, esta manhã, na sequência de "graves lesões cerebrais" quando foi agredido à porta de uma discoteca de Lisboa.

O Ministério Público confirmou à TSF que vai recorrer da decisão do Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, que permite a Mário Machado sair de Portugal para combater na Ucrânia sem cumprir apresentações quinzenais.

Um avião da China Eastern Airlines caiu esta segunda-feira com 132 pessoas a bordo. A companhia aérea lamenta a existência de vítimas mortais, mas não revela o número de vítimas.

A TSF continua na Ucrânia a acompanhar o desenvolvimento da guerra com a Rússia e, esta segunda-feira, acompanhou quem promete ficar "até à vitória" em Kiev a distribuir os mantimentos possíveis. Em Lviv, um abrigo de animais está à procura de casas para os que, tal como as pessoas, se viram obrigados a abandonar as suas casas e até as suas famílias.

Dois trabalhadores morreram esta segunda-feira após terem caído à água na barragem do Fratel, em Nisa, Portalegre.

O Governo espanhol pôs de lado o projeto negociado com Portugal de propor à União Europeia um limite do preço da eletricidade no mercado grossista.

Há uma novidade na preparação da seleção nacional para o play-off de apuramento do Mundial: Pepe testou positivo à Covid-19 e vai cumprir isolamento. Tiago Djaló, do Lille, foi chamado por Fernando Santos para o seu lugar.