Ucraniana internada há mais de um mês no Hospital de São João vai ter alta

Vai ter alta esta segunda-feira a mulher ucraniana que está internada no Hospital de São João, no Porto, há mais de um mês, depois de ter sido transportada para Portugal a partir da Ucrânia. A paciente tinha sido atropelada em dezembro e chegou em estado considerado grave.

"A doente ucraniana, internada no CHUSJ há 38 dias com um quadro clínico exigente e complexo, terá alta hoje. Durante este período, foi seguida por uma equipa multidisciplinar, que incluiu médicos especialistas em Medicina Intensiva, Ortopedia, Urologia, Cirurgia Plástica, Cirurgia Vascular e Cirurgia Geral. Neste contexto, foram realizadas cirurgias corretoras das lesões induzidas pelo trauma grave, que sofreu em dezembro passado, com intervenções cirúrgicas de Urologia, Ortopedia e Cirurgia Plástica", pode ler-se no comunicado do Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

O hospital continua a disponibilizar cerca de 140 camas para, em regime de cooperação, receber doentes ucranianos.

"Recordamos que o CHUSJ continua disponível, no contexto da política nacional e da cooperação internacional, para receber e tratar cidadãos ucranianos, num espírito de enorme solidariedade. Como foi tornado público, disponibilizámos cerca de 140 camas para receber doentes ucranianos", acrescentou o CHUSJ.