UE vai aprovar mais sanções à Rússia, CP anuncia greves e outros destaques TSF

Os líderes europeus deverão apoiar a mais recente proposta da Comissão Europeia sobre o embargo ao petróleo russo, permitindo um regime de exceção para as importações por oleoduto, revela um documento de trabalho consultado pela TSF.

As equipas de resgate encontraram esta manhã os destroços do avião de passageiros que desapareceu no Nepal no domingo. Foram recuperados até ao momento 16 corpos.

O sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras considera que é ilegal a integração de agentes da PSP no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) para evitar bloqueios nos aeroportos como aconteceu este fim de semana, em Lisboa, por causa de um plenário de trabalhadores. Ouvido pela TSF, Renato Mendonça, presidente do sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras, garante que se o plano avançar nestes termos, o assunto segue para tribunal.

A CP alertou para as greves parciais previstas para os dias 3 a 30 de junho, greves essas que se aplicam aos feriados e ao trabalho extraordinário. À TSF, a CP sublinha que é possível que existam perturbações em todos os serviços.

No programa da TSF e da CNN Portugal, "O Princípio da Incerteza", Pacheco Pereira afirmou que Luís Montenegro "fala mais alto" e isso levou os militantes a escolhê-lo para líder do partido. Já Lobo Xavier mostrou-se apreensivo com a indiferença com que Portugal viu a eleição do novo líder do PSD.

Kalush Orchestra, a banda ucraniana que venceu o Festival da Eurovisão 2022, vendeu o troféu por 900 mil dólares (aproximadamente 838 mil euros) com o objetivo de comprar drones para os militares ucranianos.

A Mona Lisa, obra de Leonardo da Vinci que está exposta no Museu do Louvre, em Paris, foi atacada por um visitante do museu, que atirou bolo contra o quadro. O momento foi captado em vídeo.

Pelo menos duas pessoas morreram e 19 ficaram feridas depois de um acidente que envolveu dois carros e provocou o atropelamento de um grupo de peões na cidade de Lincoln, no estado do Nebraska, nos EUA.

Um homem está a ser julgado após escapar ao isolamento obrigatório imposto pelas regras associadas à Covid-19, na China. Devido a comportamentos considerados de risco, as autoridades foram obrigadas a decretar um período de quarentena a mais de cinco mil vizinhos.