Reforço das sanções à Rússia, droga e falta de policiamento em bairro de Lisboa e outros destaques TSF

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell © Christophe Petit Tesson/EPA

Por TSF 22 Setembro, 2022 • 12:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A ameaça nuclear de Putin levou a União Europeia a aumentar as sanções à Rússia e a reforçar a ajuda militar à Ucrânia, anunciou o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, no final de uma reunião de emergência em Nova Iorque.

Do lado dos EUA, Joe Biden garantiu que o país leva "a sério" a ameaça de Moscovo e voltou a atacar a Rússia, acusando-a de ter "violado descaradamente" os princípios das Nações Unidas com a ofensiva militar na Ucrânia.

Enquanto o discurso de Putin é condenado nas Nações Unidas, na Rússia pelo menos 1.386 pessoas foram detidas nos protestos realizados na quarta-feira contra a mobilização parcial de cidadãos decretada pelo Presidente russo para combaterem na guerra na Ucrânia.

Também na quarta-feira, a Ucrânia anunciou a troca de 215 soldados com a Rússia, entre os quais os chefes da defesa da siderurgia de Azovstal, em Mariupol, que se tornou num símbolo de resistência à invasão russa.

Perto dos territórios em guerra, a Finlândia vai preparar uma "solução nacional" para limitar ou mesmo impedir a passagem de turistas russos pelo seu território. O país nórdico já reduziu para um décimo, em setembro, o número de vistos concedidos a russos, em resposta à invasão da Ucrânia por Moscovo, mas é atualmente o único membro da União Europeia que faz fronteira com a Rússia a permitir a entrada de cidadãos russos com vistos Schengen.

No bairro da Serafina, às portas de Lisboa, os moradores alertam para o aumento do tráfico de droga. Uma realidade que conhecem desde sempre, mas que agora chega acompanhada pelo consumo nas ruas, contam à TSF. O problema preocupa um bairro envelhecido, mas com a memória fresca do que foi o Casal Ventoso, ali tão perto.

Vai ou não o juiz Ivo Rosa ser afastado do caso BES? É o Supremo que vai decidir. E pode decidir contra o Conselho Superior de Magistratura, ao encontro do que pretendem os advogados de dois dos arguidos. No pedido de suspensão de eficácia entregue ao Supremo, a que a TSF teve acesso, a defesa dos arguidos do processo BES acusa o CSM de, através de atos administrativos sem respaldo legal, criado "um regime jurisdicional ad hoc, extravagante em relação à arquitetura legal da organização judiciária" e contra a própria Constituição, escrevem, "quanto às garantias de defesa, à independência e inamovibilidade dos juízes e ao princípio do juiz natural".

O juiz Pedro Santos Correia, que substituiu este mês Ivo Rosa na instrução do processo BES/GES, reconheceu o estatuto de vítima a mais de mil lesados do banco. Fonte ligada ao processo indicou que a atribuição do estatuto de vítima pelo novo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC) abrangeu um total de 1114 antigos clientes, numa decisão tomada cerca de duas semanas após o Conselho Superior da Magistratura (CSM) ter anunciado a troca de juiz de instrução neste processo.

No Dia Europeu Sem Carros, os ministros deram o exemplo. Pedro Nuno Santos e Duarte Cordeiro deixaram os transportes rodoviários individuais em casa e chegaram à reunião do Conselho de Ministros, em Algés, de transportes públicos. Aos jornalistas, o ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, revelou que esta quarta-feira será discutida uma "estratégia nacional para a mobilidade pedonal".

Um dia por semana sem carros poupará o equivalente a 3% a 5% do gasóleo e gasolina consumidos em meio urbano, indica um estudo citado esta quinta-feira pela associação ambientalista Zero.

Cerca de 200 baleias-piloto, também conhecidas como golfinhos-piloto, morreram depois de terem encalhado na costa oeste da Tasmânia, na Austrália, apesar das tentativas de resgate. É invulgar encontrar cachalotes presos na praia, mas o aquecimento global pode estar a mudar as correntes oceânicas e alterar as rotas da comida tradicional das baleias.

Por cá, o Índice de Preços da Habitação aumentou 13,2% no segundo trimestre, mais 0,3 pontos percentuais (p.p.) face ao trimestre anterior, atingindo um novo máximo histórico da série disponível.