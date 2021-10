UGT defende que aumento do salário mínimo nacional pode ser superior a 30 euros

© Pixabay

A UGT considera que estão reunidas todas as condições para que o aumento do salário mínimo nacional, no próximo ano, seja superior a 30 euros. A central sindical reage assim à declaração do ministro das Finanças que quer dar um sinal aos privados aumentando, em 2022, o salário mínimo nacional em 30 euros .

Sérgio Monte, secretário-geral adjunto da UGT, diz que as estimativas económicas suportam este aumento e lamenta que os patrões sejam contra a medida: "Infelizmente, para o nosso patronato, a economia nunca está em condições de suportar seja que aumento for, mas eu noto que as previsões para o ano de 2022 são francamente positivas, com um crescimento de mais de 5,5% da economia, mesmo as previsões mais pessimistas apontam, pelo menos, no sentido dos 4,5% de crescimento".

Ouça aqui as declarações de sérgio monte 00:00 00:00

O secretário-geral adjunto da UGT deixa, por isso, uma questão: "Se não é em anos de crescimento que podemos puxar pelo salário mínimo e tentar abandonar este modelo de baixos salários em que se assenta a nossa economia, então não sei quando é que será. Quando há crise não é propício ao aumento. Quando há crescimento não é propício ao aumento. Então quando é que será?"