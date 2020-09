Treze de outubro sem peregrinos? "Nem oito nem 80." Câmara de Ourém pede "medida intermédia"

Fim da cerimónia religiosa de 13 de setembro, em Fátima © Paulo Cunha/Lusa

O presidente da Câmara de Ourém defende uma solução intermédia para as cerimónias religiosas da última peregrinação de 2020 a Fátima. Depois de a delegada de saúde do Médio Tejo ter defendido um 13 de outubro igual ao 13 de maio, sem peregrinos, Luís Albuquerque considera, em declarações à TSF, que proibir a entrada não é a melhor solução.

"Obviamente, se não houver ninguém, há sempre muito mais segurança, acho que toda a gente percebe isso. Mas poderia haver uma medida intermédia: restringir o santuário." O autarca considera ser "de enaltecer" a postura "de grande cautela" por parte do santuário aquando do 13 de setembro. "Tiveram esse cuidado, quando fecharam as portas a 13 de setembro. Havia gente a mais em relação ao plano de contingência que está implementado no santuário."

Segundo Luís Albuquerque, deve haver peregrinos no recinto.

Para o 13 de outubro, preconiza, o plano tem de ser analisado "com cautela", já que mais pessoas tornam o santuário "menos seguro", dada a especificidade e dimensão do espaço. "O recinto do santuário leva mais de 300 mil pessoas", lembra Luís Albuquerque.

Apesar de defender a entrada de alguns peregrinos, Luís Albuquerque garante que respeitará sejam quais forem as determinações da Saúde. "Eu entendo, porque a saúde está em primeiro lugar, tem de ser salvaguardada acima de tudo", começa por dizer. "Entenderia essa situação [de um 13 de outubro sem peregrinos], mesmo não concordando inteiramente com ela. Terei de acatar qualquer decisão da Saúde. Quem tem tomado essas decisões tem sido a Proteção Civil distrital." Contudo, se Luís Albuquerque tivesse voto na matéria, as restrições não seriam totais. "Neste momento poderia haver uma medida nem oito nem 80", comenta.

Luís Albuquerque, ouvido pela jornalista Paula Dias, assevera que respeitará todas as indicações das autoridades de saúde.

Por esta altura, no concelho de Ourém, há 12 casos ativos de Covid-19, entre uma população de mais de 40 mil pessoas.

