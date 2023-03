Últimas verificações em curso. Navio Greta K prestes a ser rebocado até ao porto de Leixões

© Estela Silva/Lusa

Por Rui Cid com Carolina Quaresma 24 Março, 2023 • 10:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão em curso as últimas verificações, mas tudo indica que, até ao final da manhã, o navio Greta K vai ser rebocado até ao porto de Leixões. O navio devia ter entrado para descarregar combustível, mas um incêndio levou as autoridades navais a afastar o Greta K da entrada do porto de Leixões para o combate às chamas em maior segurança.

"Haverá condições técnicas e de segurança para o navio entrar até ao final da manhã ou logo que oportuno. Estão a ser feitas novas verificações para que o navio possa entrar em segurança", explica à TSF o comandante da Capitania do Porto de Leixões, Silva Rocha.

"É para precaver qualquer anomalia que estamos a fazer estas últimas verificações técnicas e a garantir que o mar está em condições para o navio entrar em segurança", sublinha.

Ouça aqui as declarações do comandante Silva Rocha à TSF 00:00 00:00

Segundo a Marinha Portuguesa, o alerta para o incêndio no navio-tanque Greta K, com bandeira de Malta, que se encontrava a navegar a cerca de uma milha e meia de costa, cerca de três quilómetros, junto à praia dos Ingleses, na Foz do Douro, foi dado cerca das 15h30 de terça-feira para o "Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, da Marinha".

O navio tinha 19 tripulantes a bordo, todos de nacionalidade filipina, tendo 16 sido retirados nos últimos dias. A embarcação transporta "gasóleo e combustível destinado a aviões (jet fuel)".

A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertaram na quarta-feira para o "agravamento considerável" das condições meteorológicas e de agitação marítima em Portugal continental, desde as 06h00 de quinta-feira e até ao meio-dia de sábado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já tinha colocado sob "aviso amarelo" nove distritos do continente até sexta-feira devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.

O aviso destina-se aos distritos do Porto, Aveiro, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja (costa alentejana) e Braga.

O "aviso amarelo", o menos grave, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.