Último estaleiro de rabelos vive acalmia depois de correr risco de perder instalações

Estaleiro Socrenaval

Por Rui Carvalho Araújo 12 Maio, 2022

Cada tábua conta uma história e as do estaleiro da Socrenaval dizem que a empresa já viveu momentos mais turbulentos. Depois da ameaça de ficar sepultado junto ao rio, o único estaleiro que constrói e recupera barcos rabelos e outras embarcações típicas do Douro vive agora dias de acalmia.

Amenizadas as divergências, o administrador da Socrenaval diz existir "um entendimento com a APDL", que na sua na opinião é "muito positivo". António Sousa considera que o estaleiro, tal como "as caves [do rio Douro], o próprio rio e a praia fazem parte de uma identidade muitíssimo importante do centro histórico de Vila Nova de Gaia, que sem um ou outro elemento ficava descaracterizado por completo".

O cheiro da madeira, da tinta e do verniz é sentido no Cais de Gaia há mais de 70 anos. Se a Socrenaval desaparecesse, seria o fim da construção e da recuperação dos barcos que, há séculos, atravessam o rio Douro, já que não há mais ninguém que continue esta arte.

"Chegaram a existir [junto ao Douro] aproximadamente 12 ou 13 estaleiros de construção naval" e o da Socrenaval resistiu "por uma questão de certeza, de dedicação, de empenho e de profissionalismo", refere o administrador.

A arte é meticulosa, cada rabelo pode demorar cerca de 3 meses a ser concluído. Na empresa também se recuperam e constroem xávegas, assim como outras embarcações. Com uma dezena de trabalhadores, a mão-de-obra tem vindo a ser renovada. Se o futuro depender de calafates, pintores ou carpinteiros navais, a Socrenaval estará em bom porto.

Mesmo assim, António Sousa não esconde o desejo de continuar a ver a empresa nas mãos da própria família, que a detém há cinco gerações. No entanto, acima de tudo, o administrador da Socrenaval gostaria de ver a arte prosseguir, não conseguindo imaginar o estaleiro transformado num "centro interpretativo". António Sousa diz ser "fundamental" que "as coisas continuem a ser vivas, reais e autênticas".