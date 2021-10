Últimos detalhes do OE2022, explosão solar chega à Terra e outros destaques TSF

© Miguel A. Lopes/Lusa

A poucas horas da entrega da proposta de Orçamento do Estado (OE) para 2022 na Assembleia da República, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que está previsto um "novo incentivo fiscal" à recuperação das empresas. "É um forte incentivo para que invistam no sentido da recuperação e da sua capitalização", explicou.

No documento deve estar inserido um "compromisso" de "aposta no reforço de efetivos e no rejuvenescimento das forças de segurança", garantiu o ministro da Administração Interna.

Marcelo Rebelo de Sousa ouve, já na sexta-feira, os partidos com representação parlamentar sobre a proposta de OE para 2022.

Aconteceu no sábado e chegou à Terra hoje: uma explosão solar registada no fim de semana deve provocar, esta segunda-feira, uma tempestade geomagnética nos locais mais a norte do planeta Terra... E a aurora boreal pode ser visível em locais tão a sul como a cidade de Nova Iorque.

O antigo ministro e ex-administrador da Caixa Geral de Depósitos, Armando Vara, foi libertado do Estabelecimento Prisional de Évora. À saída, disse ter cumprido pena por crimes que não cometeu.

Da Dinamarca chegam esforços por brinquedos mais inclusivos. Um estudo encomendado pela Lego revelou que os estereótipos de género associados a alguns brinquedos alimentam preconceitos e são prejudiciais para as crianças.

A empresa HEN deixou de ter condições para fornecer serviços energéticos por "incumprimento de obrigações" e a SU Eletricidade passa a garantir o fornecimento dos seus cerca de 3900 clientes.