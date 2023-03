Um alerta para prevenir a escassez de água: às 22h00 é hora de fechar a torneira

© Foto de Tosab Photography na Unsplash

Por David Alvito com Carolina Quaresma 22 Março, 2023 • 08:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Dia Mundial da Água assinala-se esta quarta-feira e o movimento H2Off lança um desafio: fechar a torneira entre as 22h00 e as 23h00. A iniciativa é da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas (APDA) com o objetivo de despertar consciências para um consumo eficiente de água.

Ouvida pela TSF, Teresa Fernandes, coordenadora da comissão de especialidade da APDA, sublinha que esta ação é, acima de tudo, um grito de alerta.

"Falamos de alterações climáticas já há algum tempo e Portugal tem vindo a sentir essas alterações climáticas, através dos períodos de chuva cada vez menos intensos e mais escassos. No entanto, veio o inverno, choveu alguma coisa, e parece que toda a gente se esqueceu da seca, mas a chuva que caiu não foi igual em todo o país", alerta, dando o exemplo do Baixo Alentejo e do Algarve, "em que as reservas de água estão ainda muito abaixo daquilo que seriam as expectáveis para esta altura do ano".

Ouça aqui as declarações de Teresa Fernandes à TSF 00:00 00:00

Para Teresa Fernandes, é necessário que sejamos mais ativos na defesa de um recurso que é determinante para continuarmos a viver no planeta azul.

"É importante que cada um de nós seja mais ativo nesta matéria de proteção do recurso água, porque sem água não há vida, sem água não viveremos, o planeta continuará por cá durante muitos mais milhares de anos, mas a espécie humana já não será bem assim e a escassez de água pode levar à nossa extinção", explica.

Esta é já a terceira edição da iniciativa H2Off - Hora de Fechar a Torneira. A coordenadora da comissão de especialidade da Associação Portuguesa de Distribuição e Drenagem de Águas espera uma grande adesão, tal como tem acontecido nos anos anteriores.

"Logo no primeiro ano, a repercussão do movimento ultrapassou em muito aquilo que eram as nossas melhores expectativas. No segundo ano essa repercussão continuou, temos várias entidades públicas e privadas a aderirem a este movimento simples que é fechar a torneira", acrescenta.