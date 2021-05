Um altar do azulejo. Em Ovar é mês de celebrar esse pedaço do património português

Por Sónia Santos Silva 06 Maio, 2021 • 09:02 Partilhar este artigo Facebook

Toda a fachada da igreja da Nossa Senhora do Amparo, a padroeira da terra, está revestida por painéis de azulejo de muitas cores, em que se destaca o cor-de-rosa, o verde, o dourado, o azul e o branco. Os painéis foram colocados em 1958, mas a colocação só terminou dois anos depois.

O padre Fernando Carneiro exerce a sua atividade nesta igreja há seis anos. "A minha primeira reação foi ficar surpreendido, porque não se está à espera de uma coisa do género. Foi uma boa experiência o impacto inicial."

Em Portugal, muitas igrejas são adornadas por azulejos, mas o padre Fernando Carneiro garante que esta "é única no estilo, na forma, e pelo colorido, sobretudo".

A figura da Nossa Senhora do Amparo encontra-se mesmo acima da porta da igreja, e é a única monocromática. Fernando Carneiro descreve os dois grandes painéis que recobrem a fachada e que evocam a Imaculada Conceição. Há também uma "referência muito clara aos sacramentos da igreja".

Figuras de povos distantes pontuam as pinturas, numa homenagem que consagra a "universalidade da fé", refere o padre. Há ainda uma representação da entrega das chaves de Jesus a São Pedro.

A igreja data de 1746, mas o edifício acabou por arder, tendo sido mais tarde reconstruído no século XIX. No entanto, foi só no século XX que os azulejos foram adicionados, por iniciativa privada. "A iniciativa foi da comunidade paroquial, completamente liderada pelo pároco da altura, mas quem pagou a obra, o mecenas, foi um comendador." No interior da igreja, destacam-se as madeiras exóticas, o mármore e os azulejos.