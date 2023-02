Um ano de guerra na Ucrânia, a proposta chinesa para a paz e outros destaques TSF

© Olivier Hoslet/EPA

No dia em que se assinala um ano desde a invasão russa, a TSF acompanha ao minuto os discursos dos principais intervenientes, o debate na Assembleia da República, as entrevistas e as notícias que marcam a data. Siga aqui:

O presidente do parlamento considerou que a Ucrânia tem "não só o direito como o dever de se defender pelas armas" e sustentou que "as nações civilizadas" têm de "apoiar quem se defende" e condenar quem agride.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, defendeu que a derrota da Ucrânia seria a "vitória do imperialismo sobre o multilateralismo e o direito internacional" e, nesse cenário, Portugal seria "tão perdedor" como os ucranianos.

O PCP condenou esta sexta-feira a "intensificação da escalada belicista" pelos Estados Unidos, NATO e União Europeia quanto à guerra na Ucrânia, intervenção que mereceu protestos, tendo o líder do Chega questionado "o que custa" assumir uma invasão russa.

O PS avisou esta sexta-feira que uma paz nos termos da Rússia será provisória e "apenas adiará o fatal desaparecimento da Ucrânia como estado soberano", tendo o PSD afirmado que o "agressor russo tem que perceber que não verga democracias".

A Ucrânia prepara uma contra ofensiva contra o Exército russo, anunciou o ministro da Defesa do governo de Kiev, Oleksi Reznikov, no dia em que se assinala um ano sobre a última campanha militar da Rússia contra território ucraniano.

A China avançou com uma proposta de 12 pontos para acabar com os combates. A proposta visa alcançar "uma iniciativa de paz" que acabe com a guerra na Ucrânia cumprindo a Carta das Nações Unidas.

O Chega acusou esta sexta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros de desrespeito pelo parlamento e o BE disse que Cravinho meteu a "pata na poça" ao anunciar que o Presidente brasileiro discursaria no 25 de Abril na Assembleia da República.

Em resposta, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, garante que só conversou com João Gomes Cravinho, depois de o ministro dos Negócios Estrangeiros ter dado como certa a participação do Presidente brasileiro na sessão solene comemorativa do 25 de Abril.

