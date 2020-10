Um ano histórico para o Politécnico de Bragança

© Direitos Reservados

Por Afonso de Sousa 13 Outubro, 2020 • 10:58 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em ano de pandemia, as vagas para os estrangeiros tiveram uma procura 4 vezes superior à oferta e só os vistos, nos países de origem, ou outas restrições por causa da covid-19 poderão dificultar a chegada de alguns alunos. Contas feitas, o Politécnico de Bragança vai ultrapassar, pela primeira vez na sua história a barreira dos 9.000 alunos

É por isso que Orlando Rodrigues, presidente do IPB diz ser um ano histórico. "Colocámos 1027 alunos. É um registo histórico na colocação de alunos na primeira fase de acesso e foi um crescimento substancial face ao ano passado. Estamos entre as instituições que mais subiram percentualmente mas também em números absolutos".

E ainda faltam a segunda e terceira fases. "Estamos confiantes que a segunda fase colocará ainda mais alunos do que nos anos anteriores e eventualmente a terceira fase mas a segunda mais porque ainda há alunos que não foram colocados".

Reportagem de Afonso de Sousa no Politécnico de Bragança 00:00 00:00

Este ano, é certo, houve mais gente a concorrer e praticamente todos os politécnicos subiram na procura e os do interior ainda mais...Orlando Rodrigues sabe as razões. "Por um lado começa a haver a perceção de que estudar no interior é favorável porque são instituições de qualidade, com elevada empregabilidade, com menor custo de vida e com um ambiente mais favorável ao desenvolvimento de uma carreira académica".

E se a nível nacional o Politécnico de Bragança subiu para números históricos a nível internacional, também. "Este ano tivemos um aumento de procura, tivemos cerca de 4 candidatos para uma vaga e colocámos mais alunos do que no ano passado".

O presidente do IPB acrescenta que poderá haver alguma incerteza em relação à chegada de alguns alunos, condicionados nos países de origem por causa de regras próprias devido à pandemia mas nem isso chegará para que não haja uma subida.

"Podem por dificuldades de visto, ou outras, acabar por não vir mas não temos nenhum indicador que nos diga que vamos ter menos alunos e, portanto estamos à espera de aumentar, um pouco, o número de alunos internacionais", conclui Orlando Rodrigues.

O ano passado o politécnico de Bragança chegou a um total de pouco mais de 8700 alunos, este ano ultrapassará, com nacionais e internacionais, a barreira histórica dos 9000.