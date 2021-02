Um bastião português anti-Covid, novo calendário escolar e outros destaques TSF

Velas não tem qualquer infetado com Covid © Edmea Brigham (arquivo)

Bem-vindos a Velas. Casos de Covid-19: zero. É na ilha de São Jorge, nos Açores, que está situado o único concelho português sem casos de infeção registados nas últimas três semanas. A TSF falou com o autarca deste concelho, Luís Silveira, para saber quais são os segredos de um combate eficaz à pandemia.

Que os alunos portugueses não iam ter férias de Carnaval já se sabia, mas o Governo revelou esta terça-feira que as férias da Páscoa também estão reduzidas a quatro dias. Num documento enviado às escolas para preparar o ensino à distância, o ministério da Educação revela que é de 29 de março a 1 de abril que vai haver pausa letiva. À TSF, pais e diretores já reconheceram que este novo calendário vai obrigar a alguns esforços.

Um dos esforços é o dos pais que ficam em casa com os filhos. Nesse sentido, o PCP anunciou esta terça-feira, no Fórum TSF, que vai apresentar na Assembleia da República uma proposta para que os pais que estão em casa a acompanhar os filhos menores sejam pagos a 100%. O líder parlamentar, João Oliveira, explica que o objetivo é assegurar que as famílias em teletrabalho não saem prejudicadas.

E da vacinação, alguém sai prejudicado? Há mais um caso de vacinação alegadamente indevida, desta vez no Nordeste. O presidente da administração da Unidade Local de Saúde, que gere os três hospitais e os 14 centros de saúde do distrito de Bragança, também recebeu a vacina, confirmou o próprio à TSF. E os restantes funcionários também receberam a sua dose. Carlos Vaz garante que não houve nada de indevido.

Do Reino Unido continuam a chegar notícias preocupantes. Desta feita, mais mutações do coronavírus, descobertas em Bristol e Liverpool. O secretário de Estado da Saúde do Reino Unido, Matt Hancock, veio a público repetir o pedido para que todos se mantenham em casa.

E o apelo ganhou força nas últimas horas. Sir Tom Moore, o ex-oficial que conquistou os britânicos ao protagonizar uma campanha de angariação de fundos para o Serviço Nacional de Saúde britânico no início da pandemia morreu esta terça-feira, aos 100 anos, vítima da doença contra a qual quis lutar desde o início: a Covid-19.

Voltemos a Portugal. A atriz Cecília de Guimarães, de 93 anos, morreu esta terça-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Intérprete de dramaturgos como Tennessee Williams, Shakespeare, Edward Albee, Valle-Inclán, Romeu Correia, Tchékhov, Lorca e Eduardo De Filippo, Cecília de Guimarães somou uma carreira de mais de 70 anos, que também passou pelo cinema e pela televisão.