Um caso confirmado. Nova sublinhagem XBB.1.5 da variante Ómicron chegou a Portugal

A mais recente da sublinhagem da variante Ómicron do vírus que causa a Covid-19 chegou a Portugal. Trata-se da sublinhagem XBB.1.5 e já foi detetado um caso no território nacional, confirmou à TSF o Instituto Ricardo Jorge (INSA).

Numa declaração escrita enviada à TSF, o investigador João Paulo Gomes admite que possa haver uma maior transmissibilidade desta sublinhagem, mas ainda é cedo para dizer que haverá um impacto significativo.

João Paulo Gomes diz que toda a linhagem XBB da variante Ómicron parece estar relacionada com uma fuga do vírus ao sistema imunitário.

Na quinta-feira, o INSA anunciou que foram detetadas em Portugal "algumas dezenas de casos" da linhagem XBB do vírus que provoca a Covid-19.

"A recombinante XBB.1.5 é uma sublinhagem da linhagem XBB - uma das múltiplas linhagens da variante Ómicron -, a qual, tal como a própria XBB, se pensa estar associada à fuga ao sistema imunitário", explicou na quinta-feira à Lusa o investigador do INSA João Paulo Gomes.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) indicou estar a avaliar o risco da nova XBB.1.5, que está a propagar-se rapidamente em vários países, como os Estados Unidos, onde já representa cerca de 40% dos casos de Covid-19.

O jornal Público cita esta sexta-feira um estudo do investigador Manuel Carmo Gomes, publicado na revista Lancet, que revela que quem foi vacinado e teve Covid-19 está mais protegido contra uma nova infeção pela subvariante BA.5 da Ómicron. Segundo este estudo, a imunidade mantém-se até pelo menos oito meses após a infeção.

Os primeiros estudos de imunidade, já depois do aparecimento da variante Ómicron, em 2021, apontavam para uma imunidade adquirida pela infeção de cerca de quatro meses.

O INSA está a coordenar, desde abril de 2020, o estudo de monitorização da disseminação do SARS-CoV-2 em Portugal, através da análise do genoma deste vírus pandémico, contando com a colaboração de uma rede de hospitais e laboratórios a nível nacional.

A XBB.1.5 é uma recombinante de duas sublinhagens da BA.2 e foi originalmente identificada em outubro de 2022, tendo já sido detetada em 29 países.

A Covid-19 é uma doença respiratória infecciosa causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, um tipo de vírus detetado há três anos na China e que se disseminou rapidamente pelo mundo, tendo assumido várias variantes e subvariantes, umas mais contagiosas do que outras.

A doença é uma emergência de saúde pública internacional desde 30 de janeiro de 2020 e uma pandemia desde 11 de março de 2020.