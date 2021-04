Um desconfinamento "insensato", a saga Sócrates e cuidados a ter após fuga de dados

© Hugo Delgado/Lusa

Entre os assuntos que definiram a manhã desta quinta-feira está o alerta feito pelo epidemiologista Manuel Carmo Gomes, que afirma ser insensato avançar já para uma nova fase de desconfinamento. O especialista considera que é preciso controlar o Rt para evitar um novo pico de infeções, com milhares de casos diários.

Na ordem do dia, está a fuga de dados de milhões de utilizadores do Facebook ou Linkedin e os avisos deixados pela Comissão Nacional de Proteção de Dados perante o fenómeno. Saiba ao que deve estar atento.

Em destaque também as novas regras que permitem aos idosos em lares saírem por mais de 24 horas sem terem, depois, de enfrentar duas semanas de isolamento.

A TSF recapitula ainda a entrevista com José Sócrates na TVI, na última noite. Foi uma conversa acesa, onde o ex-primeiro-ministro falou, por exemplo, sobre ter de provar que a família "é rica" para justificar as suas posses e classificou as palavras sobre si ditas por Fernando Medina como "uma profunda canalhice".

E não podíamos também deixar de fora as reações dentro do PS a estas declarações de Sócrates. A líder parlamentar socialista, Ana Catarina Mendes, diz ser uma "tremenda injustiça o ataque" do antigo primeiro-ministro à liderança do Partido Socialista. Já Ana Gomes considera que tem existido um "silêncio ensurdecedor" dos socialistas e que o partido "tem de aceitar que se deixou instrumentalizar" por José Sócrates.