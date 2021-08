Um em cada quatro adolescentes já se inscreveu para a vacina

O objetivo da task force é vacinar o maior número possível de jovens © Homem de Gouveia/Lusa

Por Nuno Guedes 13 Agosto, 2021 • 12:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de um quarto das famílias com filhos entre os 12 e os 15 anos já fizeram o autoagendamento da vacina para os dois últimos fins de semana de agosto. Os números são avançados à TSF pela task force.

Até às 10h30 desta sexta-feira, inscreveram-se 111 mil adolescentes do total de cerca de 400 mil que existem no país com estas idades, mais 31 mil do que até às 17h40 de quinta-feira.

O objetivo da task force é vacinar o maior número possível de jovens nos dois últimos fins semana de agosto, ou seja, 21-22 e 28-29 de agosto.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19