Um em cada três profissionais de saúde apresentam níveis severos de burnout, um estado de stress laboral caracterizado por uma sensação de sobrecarga, desgaste e exaustão física e emocional, revela um estudo da Universidade Portucalense, divulgado esta segunda-feira.

Dos 196 inquiridos, 58,2% apresentam "elevada exaustão emocional (esgotamento emocional traduzido por um grande cansaço no trabalho, acompanhado de uma sensação de vazio e pela dificuldade em lidar com as emoções dos outros)".

Também 54,6% dos inquiridos apresentam uma "elevada perda de realização pessoal (sentimento de insucesso profissional)", e 33,7% revelavam sentir "um elevado nível de despersonalização (atitude mais distanciada na prestação de cuidados)".

Segundo uma nota enviada às redações, o estudo "Resiliência e Burnout em Organizações de Saúde" envolveu 196 profissionais de saúde, inquiridos entre novembro de 2020 e janeiro de 2021, pico da pandemia em Portugal, dos quais 73% são enfermeiros e 24,5% são médicos.

Nos últimos seis meses os profissionais de saúde inquiridos trabalharam em média 47,6 horas, mas o número máximo registado foi de 140 horas semanais.

