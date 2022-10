Um ferido grave e 11 ligeiros em acidente com autocarro em Rio de Mouro

© Paulo Spranger/Global Imagens

O despiste de um autocarro da Vimeca em Paiões, freguesia de Rio de Mouro, Sintra, provocou ao início da tarde desta quarta-feira um ferido grave e 11 feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do CDOS de Lisboa.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, adiantou que o alerta para o despiste de um veículo pesado de passageiros foi dado cerca das 13h40.

O acidente ocorreu à entrada da localidade de Paiões, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, provocando 12 feridos, sendo que a última atualização, pelas 14:55, dava conta de um ferido grave e 11 ligeiros.

Cerca das 15:10, estavam no local, segundo a fonte do CDOS, 49 operacionais apoiados por 18 veículos.

Na zona do acidente estavam elementos da PSP, operacionais dos Bombeiros Voluntários da Agualva Cacém, além de duas viaturas médicas, uma do hospital Fernando da Fonseca, na Amadora, e outra do hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.