Queda de avioneta em Soure faz um ferido ligeiro

© Bruno Lisita/Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira com Carolina Rico 28 Julho, 2023 • 13:41 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma avioneta que estava sulfatar campos de arroz caiu esta manhã na localidade de Brunhós, concelho de Soure, distrito de Coimbra. O piloto ficou ferido sem gravidade.

O homem de 58 anos era único ocupante da aeronave. Terá procurado ajuda pelos próprios meios, mesmo antes da chegada dos bombeiros, conta à TSF o comandante dos Bombeiros de Soure, João Paulo Contente.

Piloto da avioneta deslocou-se para o centro de saúde mais próximo com a viatura própria 00:00 00:00

Depois de assistido no centro de saúde, o homem foi encaminhado para o hospital de Coimbra "por precaução".

O acidente, que às 12h30 estava em fase de resolução, deu-se junto aos campos de cultivo do vale do rio Arunca, afluente da margem esquerda do Mondego. As causas da queda ainda estão por apurar.

Avioneta estava a realizar trabalhos agrícolas 00:00 00:00

O alerta foi dado às 10h28 desta sexta-feira e no local estiveram 32 operacionais apoiados por 13 viaturas.