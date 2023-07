Um festival em que o palco são as açoteias

© Imagem cedida pela Câmara Municipal de Faro

Trinta e cinco açoteias espalhadas pela cidade de Faro vão receber o Festival Açoteia que terá espetáculos de música, dança, teatro, poesia, mas também exposições e conversas sobre diversos temas. Entidades públicas e privadas da capital algarvia abriram os seus edifícios para que o Festival Açoteia pudesse concretizar-se nesta sexta-feira e sábado.

"Procuramos com este festival mostrar a cidade de outra perspetiva", salienta o chefe de divisão de cultura da Câmara Municipal de Faro. Bruno Inácio explica que, muitas vezes, estes são espaços pelos quais as pessoas passam diariamente, mas nem se apercebem que existem.

Com organização do município de Faro e do teatro municipal de Faro, este festival torna possível que o público conheça edifícios icónicos da cidade.

O município de Faro faz parte de uma rede europeia de cidades que têm os chamados "rooftops" e tem tentado valorizá-los depois de se ter verificado o seu abandono durante décadas. Ancorados no turismo, estes espaços começaram mais recentemente a ter novas utilizações. O festival "tem uma forte componente cultural e artística, com música, dança, teatro e outras expressões artísticas", conta Bruno Inácio.

A ideia nestes dois dias em que decorre o certame é levar o público a percorrer as 35 açoteias e assistir aos espetáculos que, em alguns locais, terão vista para a Ria Formosa.

"Entre as 70 iniciativas que se desdobrarão em mais de 130 ações previstas ao longo do festival, o programa vai contar com atividades tão diversas como exposições e performances de autores nacionais e internacionais, um cineconcerto musicado ao vivo ao piano por Catherine Moriseau, um espetáculo de animação de areia, música e narração oral, visitas à torre do mirante do Museu Municipal de Faro, que era outrora o único local onde as freiras em clausura podiam olhar para o mundo exterior, um concerto de harpa ao pôr do sol por Helena Madeira ou ainda as Açoteia Talks, conversas de fim de tarde sobre temáticas ligadas às cidades mais verdes", sublinham os organizadores.

Tatanka, João Gil e Viviane são alguns dos artistas convidados para esta iniciativa.

Faro, a par com Roterdão, Amesterdão, Barcelona, Antuérpia, Chemnitz, Nicosia, Belfast e Gotemburgo, faz parte da European Creative Rooftop Network (ECRN), que pretende refletir, pensar e colocar em prática novos usos criativos das açoteias na Europa.

O festival tem bilhetes com um preço diário de cinco euros e decorre entre as 18h e as 24 horas de sexta-feira (dia 7) e sábado (8 de julho).