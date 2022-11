"Um grupo fantástico" no Mundial, deslizamento de terras em Esposende e outros destaques TSF

Fernando Santos e Bruno Fernandes fazem a antecipação do Portugal - Gana © José Sena Goulão/EPA

O treinador Fernando Santos e o jogador Bruno Fernandes foram, esta quarta-feira, os porta-vozes na antevisão do primeiro encontro de Portugal no Mundial de 2022.

Duas pessoas morreram esta madrugada em Palmeira de Faro, concelho de Esposende, vítimas de um deslizamento de terra que atingiu uma casa onde estavam seis pessoas. A PJ está a investigar.

Mais de 400 inspetores da Polícia Judiciária estarão envolvidos em 60 buscas no Alentejo. Pelo menos 35 pessoas foram detidas pela Unidade de Contraterrorismo e pelo DIAP de Lisboa por suspeita de tráfico de seres humanos, associação criminosa e branqueamento de capitais.

Xavier Barreto, presidente da Associação de Administradores Hospitalares, nota que este ano as infeções virais estão mais agressivas e é por isso que há mais doentes a recorrer aos hospitais, agravando os tempos de espera. Na terça-feira, por exemplo, os doentes urgentes com pulseira amarela esperavam 14 horas para serem atendidos no Hospital de Santa Maria.

O "Inquérito Nacional às Condições de Vida e de Trabalho dos Técnicos de Manutenção de Aeronaves" revela que 64% dos técnicos de manutenção de aeronaves declaram ter dificuldade em dormir e 44% declaram-se emocionalmente exaustos algumas vezes por mês.

Sete distritos vão estar sob aviso laranja, o segundo mais grave, a partir desta quarta-feira à noite e até meio da tarde de quinta-feira por causa da agitação marítima, segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera.

O vice-presidente da Associação dos Cozinheiros profissionais de Portugal afirmou, em declarações à TSF, que a entrega de cinco novas estrelas Michelin a restaurantes portugueses demonstra que a gastronomia nacional "está num bom caminho".

Se visitar Doha, não se assuste quando ouvir um barulho muito alto, a qualquer hora do dia, vindo de uma zona que, provavelmente, não vai ver. O som é impossível de passar para texto, portanto, o melhor é ouvir a reportagem da TSF: