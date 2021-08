Um homem "alegre", um "milagre português" e um SNS que "viveu uma guerra"

Gouveia e Melo, coordenador da "task force" de vacinação contra a Covid-19 © LUSA

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 24 Agosto, 2021 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os números que provam a grande adesão portuguesa à vacinação motivam os elogios de Gouveia e Melo. O coordenador da task force diz-se um homem satisfeito por participar neste processo. "O povo português foi fantástico. Enquanto os outros têm barreiras negacionistas de 20 a 30%, nós não encontrámos essa barreira, portanto estamos todos de parabéns; este povo, um povo fantástico que é Portugal, que é um povo maduro. Somos uma nação há muitos anos."

Durante uma visita a um centro de vacinação em São João da Madeira, o vice-almirante aproveitou para elogiar "o sistema de saúde como um todo, que viveu uma guerra - o sistema de saúde viveu uma guerra! -, desde o princípio, quando teve de reagir à pandemia, e depois os cuidados de saúde primários que tiveram de reagir a um processo de vacinação massivo, como nunca houve".

"Eu sou um homem alegre porque participei nisto, ajudei com o meu pequeno esforço, mas a grande ajuda, os verdadeiros reagentes são as pessoas que estão ao meu lado. Essas pessoas é que conseguiram fazer este milagre, e são também os senhores que estão desse lado." Nas declarações que expõem contentamento, o coordenador da task force chega mesmo a dizer: "Este é o milagre português."

Na perspetiva do vice-almirante, este "milagre" significa que "não temos de ter medo do futuro, conseguimos organizarmos, fazer as coisas e ultrapassar as dificuldades". Gouveia e Melo destacou também a vontade de vacinar ainda mais jovens, para que comecem o ano letivo com menos preocupações, de libertar a comunidade do vírus, e de conceder as facilidades possíveis à sociedade para que se vá vacinar.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19