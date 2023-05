Um jogo de tabuleiro para levar os jovens a não discriminarem a deficiência

Por Maria Augusta Casaca 18 Maio, 2023 • 12:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ISCTE criou o primeiro Núcleo de Estudos da Deficiência em Portugal e vai apresentá-lo na presença de Ana Sofia Antunes, secretária de Estado da Inclusão. Em paralelo, escolas do ensino básico e secundário vão receber o "KIT Direitos Humanos", um jogo de tabuleiro destinado a jovens, para fomentar a inclusão e os direitos humanos das pessoas com deficiência e com autismo. O projeto foi desenvolvido por investigadores do ISCTE em parceria com a associação Inovar Autismo, de Setúbal.

Ouça aqui a reportagem. 00:00 00:00

O jogo é uma espécie de monopólio em que os jovens vão avançando nas casas de acordo com o seu desempenho. A intenção é sensibilizar os mais pequenos para os direitos das pessoas com deficiência.

Luis Capucha, professor do ISCTE explica que este jogo de tabuleiro, o "Kit Direitos Humanos" que foi coordenado pela Associação Inovar Autismo, de Setúbal, em colaboração com um grupo de docentes do Centro de Investigação e Estudos de Sociologia desta universidade, vai começar a ser distribuído por escolas básicas e secundárias de Almada, Barreiro e Palmela. A iniciativa pretende mudar comportamentos dos mais novos numa sociedade em que as pessoas com deficiência veem cada vez mais os seus direitos serem proclamados apenas no " papel". " Basta ver dois ou três indicadores", sublinha Luís Capucha. " o número de jovens com deficiência que acabam o ensino secundário, a proporção desses jovens que estão nas universidades e a taxa de emprego" dessas pessoas. " Em todos esses casos essas pessoas são muitíssimo discriminadas", lamenta.

Uma das perguntas do jogo é saber a qual destes três famoso foi diagnosticado autismo. As hipóteses colocadas aos jogadores são o futebolista Cristiano Ronaldo, o animador de rádio Nuno Markl e a ativista Greta Thunberg. O objetivo é levar os jovens a perceber que a "deficiência" da ambientalista não foi impedimento para que se afirmasse enquanto cidadã e ativista empenhada.

O ISCTE vai também avançar com criação do primeiro Núcleo de Estudos da Deficiência em Portugal, estrutura que será apresentada esta quinta-feira no seminário " Vida Independente e Direitos Sociais, Que futuro?", a realizar nesta Universidade e que contará com a presença da secretária de estado da Inclusão.