Um lar onde os idosos vivem em pequenas moradias, ao ar livre e sem máscara

"São 52 moradias colocadas em duas rotundas de 26 cada uma", conta o Padre Domingos Costa. Este jesuíta criou, há 25 anos, este lar de idosos, com a ideia de não afastar casais e de acolher pais idosos com filhos deficientes. Nesta instituição, situada numa zona de campo, em Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão, não há grandes constrangimentos: apenas os funcionários colocam máscara.

Os idosos andam ao ar livre, sem máscara, a não ser quando vão à missa na capela que fica no edifício principal do próprio lar. Tentam fazer a sua vida normal. "Eles aqui estão como numa família", diz o pároco. As moradias são todas voltadas para uma zona ajardinada.

Encontramos Maria Perpétua, 95 anos, a estender alguma roupa miúda que acabou de lavar. Todos as refeições vai buscá-las ao edifício central do lar. No entanto, prefere comer sempre na sua casa. "Tenho a minha casinha, como ali com o meu marido e depois lavo a loicinha e arrumo", explica. "Tenho ali também o jardim e entretenho-me assim", diz a idosa.

A casa tem uma sala, uma pequena cozinha, casa de banho e quarto. Há molduras com fotografias da família espalhadas pelos móveis. O marido de Maria Perpétua tem 102 anos. A esta idosa, a pandemia trouxe-lhe a tristeza de não poder ver com frequência os familiares. "Estou mais triste porque não posso ir a Portimão". conta. Lá, tem um filho e as irmãs. Se se deslocar, terá de fazer uma quarentena de 10 dias quando regressar. No entanto, no lar, há um salão grande e são permitidas as visitas dos familiares de quatro idosos de cada vez.

O padre Domingos Costa, que também já completou 80 anos, considera desumanas todas as limitações que se impõem aos idosos nos outros lares e não percebe certas regras. "Como é que as empregadas podem ir para casa todos os dias e o filhos de uma pessoa idosa acamada não podem vir aqui dar-lhe de comer?", questiona. "Onde é que está o perigo?"

Quando perguntamos a Maria Perpétua se tem receio da pandemia, os seus 95 fazem-na dar esta resposta: "Não! Eu não tenho! Há de ser o que Deus quiser", remata.