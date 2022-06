Um mês à bolina pela costa portuguesa 

(Carlos Carneiro / Global Imagens) © Carlos Carneiro / Global Imagens (arquivo)

Por Nuno Domingues 29 Junho, 2022 • 23:33 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Na conferência dos Oceanos, tem-se falado muito de explorar os recursos dos oceanos de uma forma sustentável.

Nos negócios, chama-se a isso não matar a galinha dos ovos de ouro.

Violeta Lapa criou há meia dúzia de anos o projeto "Oceans and Flow", e uma das últimas realizações foi um cruzeiro com uma frota de veleiros, ao longo da costa portuguesa.

Ouça as declarações de Violeta Lapa à TSF 00:00 00:00

Uma viagem de um mês que começou em Matosinhos e acabou em Lagos, depois de passar por Santa Cruz, Cascais e Sesimbra.

Chamou-lhe Missão Atlantis.

Violeta Lapa não sabia nadar até à meia dúzia de anos, numa viagem à Tailândia.

Hoje promove viagens no mar, e promove o mar.

Durante a missão Atlantis, organizou as Ocean Talks, juntou cerca de quinhentas pessoas que partilharam experiências, descreveram como vivem a relação com o mar, e inspiraram outros.

Na conversa com a TSF, Violeta Lapa comparou os objetivos da Missão Atlantis e "Oceans and Flow", com os da Conferência dos Oceanos.