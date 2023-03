Um mês de greves na CP, arcebispo diz que "abusos não foram tratados como prioridade" e outros destaques TSF

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Por TSF 23 Março, 2023 • 20:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

É de 1 a 30 de abril que acontece mais uma greve na CP, convocada pelo Sindicato dos Maquinistas, a períodos de trabalho extraordinário. A paralisação abrange maquinistas, maquinistas técnicos, inspetores de tração e inspetores chefe de tração.

O arcebispo de Braga, José Cordeiro, reconhece numa carta publicada na página da arquidiocese que os casos de abusos sexuais na Igreja foram desvalorizados e lamenta que o que reconhece terem sido "mensagens confusas e contraditórias e equívocos de comunicação sobre o modo de agir da Igreja perante aquele flagelo hediondo".

O padre Mário Rui Pedras foi afastado de funções pela Diocese de Lisboa porque o seu nome integra a lista de suspeitos identificados. O líder do Chega, André Ventura, confessa-se "chocado" e admite que o pároco lhe é "próximo".

Uma megaoperação da Polícia Judiciária para investigar suspeitas de corrupção que lesaram credores, incluindo o Estado, em cem milhões de euros, resultou em quatro detenções, oito buscas domiciliárias e 24 não domiciliárias, bem como a constituição de dez arguidos. Um dos detidos será Jacques Rodrigues, presidente do grupo de comunicação social Impala, que integra títulos como as revistas Nova Gente, Maria ou TV 7 Dias.

O relatador Gomes Amaro morreu esta quinta-feira aos 85 anos. Deu voz ao futebol na rádio portuguesa nas décadas de 1970 e 1980 pela antena da TSF e também do Quadrante Norte, na Rádio Press.

Um sismo de magnitude 2.6 na escala de Richter atingiu a zona de Arruda dos Vinhos, Alenquer e Vila Franca de Xira.

Os militares da Marinha que verificaram as condições do navio Greta K, que se incendiou ao largo do Porto, para ser rebocado para o porto de Leixões receberam uma mensagem de parabéns de Gouveia e Melo: "Bravo Zulu". O comandante Amaral Henriques diz que é precisamente para missões como aquela que treinam.

O português Jorge Moreira da Silva foi nomeado diretor-executivo da agência da ONU para as infraestruturas e gestão de projetos (UNOPS) e secretário-geral adjunto da Organização das Nações Unidas.

Os líderes europeus admitem enviar, "se for solicitado", mísseis para a Ucrânia. Reunidos esta quinta-feira, comprometeram-se a "apoiar firme e plenamente a Ucrânia", incluindo através de "apoio económico e financeiro", mas, também, "apoio militar", pelo "tempo que for necessário".

Neste que vai ser o fim de semana de estreia da nova temporada de Moto GP, o Autódromo Internacional do Algarve espera que, em três dias, passem pelo circuito 150 mil pessoas. No domingo, dia da prova principal, são esperadas 60 mil pessoas e a Guarda Nacional Republicana já alocou mais de 200 militares.