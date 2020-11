Um mês de paralisação no Ensino Superior. "Esta não é uma greve protesto, é uma greve salvaguarda"

O aumento dos contágios na comunidade académica está a trazer preocupações © AFP

Já leva 30 dias a greve por condições de segurança sanitária nas instituições de Ensino Superior. A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), para dar aos docentes a possibilidade de recusarem trabalhar, caso entendam que as condições de saúde necessárias para responder à pandemia da Covid-19 não estão asseguradas.

Gonçalo Leite Velho, presidente do SNESup, revela que alguns alguns docentes aderiram à greve, sobretudo porque "o dever social de proteção não estava a ser cumprido". No entanto, a matéria já consta no último documento produzido pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior e "o dever social de proteção deve ser acatado".

O presidente do SNESup admite que a tutela tem tido especial atenção às reivindicações dos docentes, porém o aumento dos contágios na comunidade académica está a preocupar o sindicado.

"Estamos preocupados com o número de contágios. Dão-se essencialmente nos espaços de convívio ou coabitação dos alunos, mas tivemos indicação de alguns docentes que já foram contaminados", revela Gonçalo Leite Velho.

O sindicato garante que a greve não serve para paralisar, mas sim para chamar a atenção para a necessidade de proteger as instituições de Ensino Superior de possíveis surtos.

A greve dos docentes do Ensino Superior já dura há um mês, mas o SNESup afirma que só vai terminar quando os problemas estiverem resolvidos.

