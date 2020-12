Um milhão de portugueses já terão estado em contacto com a Covid-19 e podem estar imunes

© Natacha Cardoso/Global Imagens

Os especialistas estimam que um milhão de portugueses já terá estado em contacto com o novo coronavírus e poderão estar imunes à Covid-19. Apesar de o número de casos efetivamente confirmados ser pouco superior a 300 mil, Henrique Barros, investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), acredita que o número de pessoas que poderão estar tradicionalmente imunizadas (embora não necessariamente protegidas totalmente de novas infeções) será muito superior.

Tendo em conta informação "empírica" e a "modelada", pode-se "imaginar que, neste momento haverá já na população portuguesa cerca de um milhão de portugueses que teve contacto com o vírus", ou seja "entre 15 a 20% da população"

Na reunião do Infarmed, o especialista revelou ainda que a transmissibilidade do vírus iniciou descida pouco antes do estado de calamidade e tem vindo a descer de "forma sustentada" e as medidas implementadas são "consistentes" com este número.

O 'R(t)' está abaixo de 1, num valor de 0,99, a nível nacional. No Norte o 'R(t)' é de 0,96, havendo uma "diminuição sustentada", e no Centro é de 1,05, com uma "tendência de decréscimo clara". Em Lisboa e Vale do Tejo verifica-se um 'R(t)' de 1, no Alentejo de 1,12 e no Algarve 1,08.

Nos Açores houve um crescimento no fim de outubro e regista 'R(t)' de 1,1 e na Madeira há uma tendência "estável" com 1,05.

