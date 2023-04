Por Cristina Lai Men com Carolina Quaresma 22 Abril, 2023 • 12:04 Partilhar este artigo Facebook

O papa Francisco fez questão de filmar um vídeo para agradecer aos lisboetas os esforços que estão a fazer para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). A ideia surgiu no encontro deste sábado, no Vaticano, entre o líder da Igreja Católica e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa.

A 100 dias do início da JMJ, Carlos Moedas descreve como decorreu este encontro "único".

"Foi um encontro muito bonito, em que eu lhe transmiti a energia dos lisboetas, e ele teve um momento único: pediu-me o telemóvel e fizemos um vídeo para os lisboetas a agradecer o reconhecimento que ele tem por tudo o que estamos a fazer", conta à TSF Carlos Moedas.

"Foi fantástico, depois falámos sobre os mais vulneráveis em Lisboa, sobre as dificuldades que as pessoas estão a passar, como é que nós podemos fazer mais, e ele disse-me 'sabe, eu só me sinto bem com as pessoas à volta e quando estiver em Lisboa, quero estar com as pessoas, quero estar com os lisboetas", afirma o autarca.

Ouça aqui as declarações de Carlos Moedas à TSF 00:00 00:00

Carlos Moedas não tem dúvidas de que o papa está cheio de vontade de vir a Lisboa, mesmo com os problemas de saúde que o têm afetado.

"Senti um homem de grande simplicidade e uma energia enorme, muito bem de saúde. Sabia que ele tinha estado no hospital, mas achei-o com uma grande força e uma grande vivacidade, um brilho muito único nos olhos", nota Moedas.

"Ofereci-lhe um livro do padre António Vieira e ele agradeceu a todos os lisboetas o esforço que estão a fazer. Ficou muito contente de saber que a água que estamos a utilizar para regar o parque Tejo não é água potável, é uma água usada que vem das águas de tratamento da água. A preocupação dele era: 'isto tem que ficar para os lisboetas, tem que ser um grande parque para os lisboetas, um parque verde'", acrescenta.

A JMJ vai decorrer em Lisboa entre 1 e 6 de agosto.